"Динамо" здобуло розгромну перемогу в спарингу з "Олімпіком"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Паузу пов’язану із міжнародними іграми збірних київське “Динамо” заповнило матчем на своїй НТБ проти донецького “Олімпіку”, повідомляє УНН.

В середині першої половини м’який закид Че Че у штрафну супроводжувався переводом на Шепелєва, який асистував Буено — 1:0. Ще два м’ячі у воротах “олімпійку” опинилися тільки в заключну 10-хвилинку. Спочатку Хоцяновський поклав м’яч у нижній кут, а потім Гармаш з передачі Сидорчука встановив остаточні цифри — 3:0.

Додамо також, у наступному турі УПЛ “Динамо” в гостях зіграє із “Олександрією”, а “Олімпік” прийматиме “Зорю”.

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