"Динамо" одержало крупную победу в спарринге с "Олимпиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Паузу связанную с международными играми сборных киевское “Динамо” заполнило матчем на своей НТВ против донецкого “Олимпика”, сообщает УНН.
В середине первой половины мягкий упрек Че Че в штрафную сопровождался переводом на Шепелева, который ассистировал Буэно — 1:0. Еще два мяча в воротах “олимпийку” оказались только в заключительную 10-минутку. Сначала Хоцяновский положил мяч в нижний угол, а затем Гармаш по передаче Сидорчук установил окончательные цифры — 3:0.
Добавим также, в следующем туре УПЛ “Динамо” в гостях сыграет с “Александрией”, а “Олимпик” примет “Зарю”.