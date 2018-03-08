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"Динамо" здобуло результативну виїзну нічию проти "Лаціо"

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Київське “Динамо” провело першу зустріч 1/8 фіналу Ліги Європи проти римського “Лаціо”, яка відбулася на стадіоні “Олімпіко”, передає кореспондент УНН.

На 14 хвилині Феліпе Андерсон пробачив киян. Бразилець з вигідної позиції надіслав м’яч у ближній верхній кут воріт, але точності гравцеві не вистачило. В найближчі десять хвилин виникали “пожежі” біля воріт підопічних Хацкевича. В одному з епізодів прицільний удар Басти потрапив в спину гравця “бьянкочелесті”, в іншому Микита Бурда у стрибку виніс м’яч перед Іммобіле, який був готовий переправляти “шкіряний предмет” у пусті ворота.

Загалом італійці грали першим номером і контролювали перебіг подій на полі. Найбільшу небезпеку ніс Андерсон, якому раз-по-раз вдавалося обводити українських футболістів. В одному з епізодів Піварич заробив жовту картку при порушенні на бразильці.

Початок другої половини пройшов під акомпанемент забитих голів. Спочатку Бєсєдін виграв верхову боротьбу у штрафній італійців і скинув м’яч на дальню стійку на якій самотній Циганков встиг прийняти його, і п’ятою надіслати “сферу” у сітку.

Однак в наступній атаці рахунок зрівнявся. Бомбардир “орлів” Чіро Іммобіле на оперативному простору отримав передачу від Андерсона і надіслав його у дальній нижній кут Дениса Бойка.

Команди стали більше грати на зустрічних курсах. Цим скористалися господарі. Андерсон на швидкості отримав м’яч від Мілінковіча-Савіча і без проблем обіграв Бойка, надіславши м’яч в нижній кут. “Динамівці” втратили реальний шанс відігратися в одній зі швидких атак. Піваріч з метрів восьми пробив прямо у воротаря Стракошу.

Рятівником “біло-синіх став Жуніор Мораєс. Бразилець після 12 відіграних хвилин (вийшов на заміну) відзначився ефектним ударом з-за меж штрафної — 2:2. На 96 хвилині Іммобіле міг принести перемогу італійцям, але його удар потрапив у штангу.

Примітно, що “динамівці” продовжили серію єврокубкових матчів до 5-ти в яких команда забиває на виїзді.

Додамо, що матч у відповідь пройде 15-го березня на НСК “Олімпійський”.

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