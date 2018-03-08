"Динамо" одержало результативную выездную ничью против "Лацио"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Киевское “Динамо” провело первую встречу 1/8 финала Лиги Европы против римского “Лацио”, которая состоялась на стадионе “Олимпико”, передает корреспондент УНН.
На 14 минуте Фелипе Андерсон простил киевлян. Бразилец из выгодной позиции послал мяч в ближний верхний угол ворот, но точности игроку не хватило. В ближайшие десять минут возникали “пожары” у ворот подопечных Хацкевича. В одном из эпизодов прицельный удар Басты попал в спину игрока “бьянкочелести”, в другом Никита Бурда в прыжке вынес мяч перед Иммобиле, который был готов переправлять “кожаный предмет” в пустые ворота.
В общем итальянцы играли первым номером и контролировали ход событий на поле. Наибольшую опасность нос Андерсон, которому раз за разом удавалось обводить украинских футболистов. В одном из эпизодов Пиварич заработал желтую карточку при нарушении на бразильцы.
Начало второй половины прошел под аккомпанемент забитых голов. Сначала Беседин выиграл верховую борьбу в штрафной итальянцев и сбросил мяч на дальнюю штангу на которой одинокий Цыганков успел принять его, и пятой передачи “сферу” в сетку.
Однако в следующей атаке счет сравнялся. Бомбардир “орлов” Иммобиле на оперативном пространства получил передачу от Андерсона и послал его в дальний нижний угол Дениса Бойко.
Команды стали больше играть на встречных курсах. Этим воспользовались хозяева. Андерсон на скорости получил мяч от Милинковича-Савича и без проблем обыграл Бойко, отправив мяч в нижний угол. “Динамовцы” потеряли реальный шанс отыграться в одной из быстрых атак. Пиварич метров с восьми пробил прямо во вратаря Стракоша.
Спасителем “бело-синих стал Жуниор Мораес. Бразилец после 12 отыгранных минут (вышел на замену) отметился эффектным ударом из-за пределов штрафной — 2:2. На 96 минуте Иммобиле мог принести победу итальянцам, но его удар попал в штангу.
Примечательно, что “динамовцы” продолжили серию еврокубковых матчей до 5-ти в которых команда забивает на выезде.
Добавим, что ответный матч пройдет 15-го марта на НСК “Олимпийский”.