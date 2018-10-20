"Динамо" здобуло п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У центральній зустрічі 12-го туру Української Прем'єр-ліги у Полтаві зустрілися два представники України в Лізі Європи – "Ворскла" зіграла з "Динамо", передає кореспондент УНН.
На початку гри Супряга несильним ударом з гострого кута перевірив Богдана Шуста. А ось в середині тайму більш небезпечний постріл відбувся у виконанні Гармаша – кіпер зреагував. Сорокова хвилина стала фатальною для полтавчан. Прохід по лівому флангу Супряги призвів до його асисту на Циганкова – півзахисник пробив під поперечину.
У другій половині Кулач мав гарний шанс зрівняти результат, але Бойко ногою відбив постріл супротивника – 1:0 за киянами.
Зазначимо, що ця звитяга стала для "біло-синіх" 5-ю підряд у чемпіонаті – 29 очок і тільки 2 пункти відставання від "Шахтаря". "Ворскла" посідає 4 щабель – 18 балів.
Нагадаємо, "Маріуполь" у матчі з двома вилученнями переміг "Зорю".