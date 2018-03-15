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"Динамо" зазнало поразки від "Лаціо" і вилетіло з Ліги Європи

Київ • УНН

 • 11452 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Києві на НСК “Олімпійський” відбувся поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи в якому “Динамо” приймало римське “Лаціо”, передає кореспондент УНН.

Вже на 8-й хвилині Денис Бойко помилився при виході, коли Кадару відправили м’яч за спину на Іммобіле. Італійський форвард обійшов нашого кіпера, але під м’яч у підкаті постелився угорський оборонець. Змінити цифри на табло “Олімпійського” вдалося римлянам у середині зустрічі, коли подача Луїса Альберто з кутового обернулася виграним верховим протиборством Лукаса Лейви і точним завданим ударом головою екс-півзахисника “Ліверпуля” у ціль — 0:1.

“Динамівці” мали шанс відігратися через кілька хвилин. Помилка біля власних воріт капітана “орлів” Луліча призвела у підсумку до удару з-за меж штрафної Циганкова. М’яч пролетів трохи вище воріт. Під перерву киян врятував Бойко, який на виході відбив удар Іммобіле.

У другій половині італійці володіли ініціативою, контролювали м’яч. У “біло-синіх” серед нагод відзначимо тільки дальні постріли Циганкова і Гонсалеса. Наприкінці гри розіграш кутового обернувся голом з дальньої стійки Де Врея — 0:2. Отже, із загальним результатом 2:4 “Динамо” вилітає з турніру, а “Лаціо” продовжить боротьбу за трофей.

Таким чином, “бьянкочелесті” виграли вже 4-ри з 6-ти виїзних протистоянь із українськими клубами.

Додамо також, безпрограшна єврокубкова серія “Динамо” обірвалася на позначці сім.

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