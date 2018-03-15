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"Динамо" потерпело поражение от "Лацио" и вылетело из Лиги Европы

"Динамо" потерпело поражение от "Лацио" и вылетело из Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве на НСК “Олимпийский” состоялся поединок 1/8 финала Лиги Европы в котором “Динамо” принимало римское “Лацио”, передает корреспондент УНН.

Уже на 8-й минуте Денис Бойко ошибся при выходе, когда Кадару отправили мяч за спину на Иммобиле. Итальянский форвард обошел нашего кипера, но под мяч в подкате постелился венгерский защитник. Изменить цифры на табло “Олимпийского” удалось римлянам в середине встречи, когда подача Луиса Альберто с углового обернулась выигранным верховым противоборством Лукас и точным нанесенным ударом головой экс-полузащитника “Ливерпуля” в цель — 0:1.

“Динамовцы” имели шанс отыграться через несколько минут. Ошибка у своих ворот капитана “орлов” Лулича привела в итоге к удару из-за пределов штрафной Цыганкова. Мяч пролетел чуть выше ворот. Под перерыв киевлян спас Бойко, на выходе отбил удар Иммобиле.

Во второй половине итальянцы владели инициативой, контролировали мяч. У “бело-синих” среди возможностей отметим только дальние выстрелы Цыганкова и Гонсалеса. В конце игры розыгрыш углового обернулся голом с дальней стойки Де Врея — 0:2. Итак, с общим результатом 2: 4 “Динамо” вылетает из турнира, а “Лацио” продолжит борьбу за трофей.

Таким образом, “бьянкочелести” выиграли уже 4-х из 6-ти выездных противостояний с украинскими клубами.

Добавим также, беспроигрышная еврокубковая серия “Динамо” оборвалась на отметке семь.

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