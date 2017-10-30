Динамо вп'яте поспіль не зуміло виграти в матчі УПЛ

"Динамівці" дуже потужно розпочали поєдинок. Уже на 4-й хвилині Мбокані замкнув навіс із кутового, але арбітр вирішив відмінити гол, угледівши порушення правил збоку когось із гостей. Утім, засмучуватися "біло-сині" не стали, й незабаром усе ж таки відкрили рахунок. На 12-й хвилині Морозюк та Піварич розіграли кутовий, Йосип виконав зручний навіс на лінію воротарського майданчика, звідки Віда головою спрямував м’яча головою повз голкіпера.

Після цього "динамівська" оборона почала припускатися помилок, і господарі цілком могли відігратися ще до перерви. Проте господарям вдалося вирівняти становище вже у другій частині зустрічі. Корзун порушив правила метрах у 35-ти від воріт (отримавши, до речі, за цей фол єдине в матчі попередження), і Мякушко блискучим ударом у верхній кут змусив капітулювати нашого голкіпера.

У підсумку, нічия 1:1, яка продовжила серію без перемог у всіх турнірах для "біло-синіх" до п’яти матчів, – і "динамівці" втратили можливість скоротити відставання від "Шахтаря", який напередодні не зміг виграти у кам’янської "Сталі".

Додамо також, у наступному турі кияни прийматимуть "Ворсклу".