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"Динамо" віддало бразильського футболіста у грецький клуб

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. 28-річний захисник київського "Динамо" Сідклей вирушив на правах оренди до грецького "ПАОКа". Про це інформує прес-служба "біло-синіх", передає УНН.

Що відомо

Термін дії оренди - до кінця сезону 2021/2022.

Деталі

Бразилець перейшов до "Динамо" в липні 2018 року з "Атлетико-Паранаенсе". Відтоді, за три сезони, Сідклей не зміг стати основним гравцем "Динамо". Минулого сезону він провів у чемпіонаті України 6 матчів, виходячи на заміну (усього 53 хвилини) та забив два м’ячі.

А у нинішньому в його активі 28 хвилин у матчі з "Минаєм" та вихід на заміну вже у компенсований час у грі із "Інгульцем".

Доповнення

"ПАОК" стартуватиме у чемпіонаті Греції поєдинком першого туру із "Панетолікосом".

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