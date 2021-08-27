"Динамо" віддало бразильського футболіста у грецький клуб

Що відомо

Термін дії оренди - до кінця сезону 2021/2022.

Деталі

Бразилець перейшов до "Динамо" в липні 2018 року з "Атлетико-Паранаенсе". Відтоді, за три сезони, Сідклей не зміг стати основним гравцем "Динамо". Минулого сезону він провів у чемпіонаті України 6 матчів, виходячи на заміну (усього 53 хвилини) та забив два м’ячі.

А у нинішньому в його активі 28 хвилин у матчі з "Минаєм" та вихід на заміну вже у компенсований час у грі із "Інгульцем".

Доповнення

"ПАОК" стартуватиме у чемпіонаті Греції поєдинком першого туру із "Панетолікосом".