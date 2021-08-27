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"Динамо" отдало бразильского футболиста в греческий клуб

"Динамо" отдало бразильского футболиста в греческий клуб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. 28-летний защитник киевского "Динамо" Сидклей отправился на правах аренды в греческий "ПАОК". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Что известно

Срок действия аренды - до конца сезона 2021/2022.

Детали

Бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года с "Атлетико-Паранаэнсе". С тех пор, за три сезона, Сидклей не смог стать основным игроком "Динамо". В прошлом сезоне он провел в чемпионате Украины 6 матчей, выходя на замену (всего 53 минуты) и забил два мяча.

А в нынешнем в его активе 28 минут в матче с "Минаем" и выход на замену уже в компенсированное время в игре с "Ингульцом".

Дополнение

"ПАОК" стартует в чемпионате Греции поединком первого тура с "Панетоликос".

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