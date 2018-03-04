"Динамо" в компенсований час вирвало перемогу у "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В центральному протистоянні 22 туру чемпіонату України з футболу київське “Динамо” на НСК “Олімпійський” завдало поразки луганській “Зорі”, передає УНН.
У першому таймі варто згадати удар головою та з дальньої відстані від Мораеса. В одному епізоді гостей врятував Лунін, в іншій точність підвела бразильця. Каскад голів відбувся після 15-хвилинної перерви.
Ігор Харатін вдало зіграв на добиванні на контратаці після спроби Караваєва. Через сім хвилин дебютний гол за “біло-синіх” забив Вербича — подача верхом від Циганкова і вдалий удар головою новачка. Не пройшло трьох хвилин, як “Зоря” повернула лідерство в один м’яч. Фаупала на підступах до карної зони накрутив Хачеріді, прострілив в штрафну, де Громов віддав результативний пас на Іурі — 1:2.
На 77 хвилині Віктор Циганков відзначився 9-м забитим голом і вирівняв становище на табло, а інший новачок поляк Кендзьора виграв боротьбу на другому поверху після кутового і завдав точного пострілу — 3:2.
Таким чином, обидві команди пробилися до першої групи другого етапу чемпіонату: “Динамо” з 45 балами друге, а “Зоря” із 33-ма — 4-та.