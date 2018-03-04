"Динамо" в компенсированное время вырвало победу у "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В центральном противостоянии 22 тура чемпионата Украины по футболу киевское “Динамо” на НСК “Олимпийский” нанесло поражение луганской “Зари”, передает УНН.
В первом тайме стоит вспомнить удар головой и с дальнего расстояния от Мораеса. В одном эпизоде гостей спас Лунин, в другом точность подвела бразильца. Каскад голов состоялся после 15-минутного перерыва.
Игорь Харатин удачно сыграл на добивании на контратаке после попытки Караваева. Через семь минут дебютный гол за “бело-синих” забил Вербича — подача верхом от Цыганкова и удачный удар головой новичка. Не прошел трех минут, как “Заря” вернула лидерство в один мяч. Фаупала на подступах к штрафной зоны накрутил Хачериди, прострелил в штрафную, где Громов отдал результативный пас на Иури — 1:2.
На 77 минуте Виктор Цыганков отличился 9-м забитым голом и выровнял положение на табло, а другой новичок поляк Кендзера выиграл борьбу на втором этаже после углового и нанес точный выстрела — 3:2.
Таким образом, обе команды пробились в первой группе второго этапа чемпионата “Динамо” с 45 баллами второе, а “Заря” с 33-мя — 4-та.