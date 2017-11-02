"Динамо" та "Янг Бойз" оголосили стартові склади
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Стали відомі стартові склади київскього "Динамо" та швейцарського "Янг Бойз" на матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи, передає УНН.
Динамо: Бущан – Кендзьора, Віда, Хачеріді, Піваріч – Корзун, Гармаш, Буяльський – Морозюк (к), Гонсалес – Мораєс.
На лаві запасних залишилися: Коваль, Шепелєв, Гусєв, Кравець, Миколенко, Кадар, Вантух.
Швейцарці матч розпочнуть наступним складом: фон Бальмоос – Лотомба, фон Берген (к), Нуху, Мбабу – Соу, Ебішер – Сулеймані, Фасснахт – Ассале, Нсаме.
Нагадаємо, 45-річний француз Тоні Шапрон дасть стартовий свисток гри о 20.00.