"Динамо" и "Янг Бойз" объявили стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Стали известны стартовые составы Киевского "Динамо" и швейцарского "Янг Бойз" на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, передает УНН.
Динамо: Бущан - Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич - Корзун, Гармаш, Буяльский - Морозюк (к), Гонсалес - Мораес.
На скамье запасных остались: Коваль, Шепелев, Гусев, Кравец, Миколенко, Кадар, Вантух.
Швейцарцы матч начнут следующим составом: фон Бальмоос - Лотомба, фон Берген (к), Нуху, Мбабу - Соу, Ебишер - Сулеймани, Фасснахт - Ассаль, Нсаме.
Напомним, 45-летний француз Тони Шапрон даст стартовый свисток игры в 20.00.