"Динамо" и "Янг Бойз" объявили стартовые составы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38555 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106193 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99002 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102796 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102429 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83833 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102768 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101691 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 139694 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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"Динамо" и "Янг Бойз" объявили стартовые составы

"Динамо" и "Янг Бойз" объявили стартовые составы

Киев  •  УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Стали известны стартовые составы Киевского "Динамо" и швейцарского "Янг Бойз" на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, передает УНН.

Динамо: Бущан - Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич - Корзун, Гармаш, Буяльский - Морозюк (к), Гонсалес - Мораес.

На скамье запасных остались: Коваль, Шепелев, Гусев, Кравец, Миколенко, Кадар, Вантух.

Швейцарцы матч начнут следующим составом: фон Бальмоос - Лотомба, фон Берген (к), Нуху, Мбабу - Соу, Ебишер - Сулеймани, Фасснахт - Ассаль, Нсаме.

Напомним, 45-летний француз Тони Шапрон даст стартовый свисток игры в 20.00.

Украинские Национальные Новости

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