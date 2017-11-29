"Динамо" та "Шахтар" вийшли в півфінал Кубку України

Головні фаворити поєдинків київське “Динамо” та донецький “Шахтар” одержали путівки до наступного раунду. Кияни в гостях зломили опір представника Першої ліги чернігівської “Десни” — 0:2. На 7 хвилині рахунок відкрив Гармаш, а в компенсований до гри час відзначився Русин.

“Гірники” розгромили рівненський “Верес” 4:0. За переможців забивали Феррейра, Бернард Марлос та Бланко-Лещук. Примітно, що ювілейну 150-ту гру у футболці “Шахтаря” провів Марлос.

Зазначимо, в поєдинку команд Другої ліги “Львів” в екстра-таймах поступився вдома ФК “Дніпро-1”. У гостей забивали Сніжко та Поплавка, а за львів’ян відзначився Кисленко — 1:2.

Як повідомлялося раніше, першими путівку до 1/2 фіналу завоювали представники ФК “Маріуполь”.