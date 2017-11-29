"Динамо" и "Шахтер" вышли в полуфинал Кубка Украины

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 17546 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 10462 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 27796 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 41400 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105487 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112272 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134503 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107190 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108646 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113286 просмотра

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"Динамо" и "Шахтер" вышли в полуфинал Кубка Украины

"Динамо" и "Шахтер" вышли в полуфинал Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 17029 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Тремя поединками подбежала к завершению стадия 1/4 финала Кубка Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Главные фавориты поединков киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” получили путевки в следующий раунд. Киевляне в гостях сломили сопротивление представителя Первой лиги черниговской “Десны” — 0: 2. На 7 минуте счет открыл Гармаш, а в компенсированное к игре время отличился Русин.

“Горняки” разгромили ровенский “Верес” 4: 0. За победителей забивали Феррейра, Бернард Марлос и Бланко-Лещук. Примечательно, что юбилейную 150-ю игру в футболке “Шахтера” провел Марлос.

Отметим, в поединке команд Второй лиги “Львов” в экстра-таймах уступил дома ФК “Днепр-1”. У гостей забивали Снежко и Поплавка, а за львовян отличился Кисленко — 1: 2.

Как сообщалось ранее, первыми путевку в 1/2 финала завоевали представители ФК “Мариуполь” .

 

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