"Динамо" и "Шахтер" вышли в полуфинал Кубка Украины

Главные фавориты поединков киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” получили путевки в следующий раунд. Киевляне в гостях сломили сопротивление представителя Первой лиги черниговской “Десны” — 0: 2. На 7 минуте счет открыл Гармаш, а в компенсированное к игре время отличился Русин.

“Горняки” разгромили ровенский “Верес” 4: 0. За победителей забивали Феррейра, Бернард Марлос и Бланко-Лещук. Примечательно, что юбилейную 150-ю игру в футболке “Шахтера” провел Марлос.

Отметим, в поединке команд Второй лиги “Львов” в экстра-таймах уступил дома ФК “Днепр-1”. У гостей забивали Снежко и Поплавка, а за львовян отличился Кисленко — 1: 2.

Как сообщалось ранее, первыми путевку в 1/2 финала завоевали представители ФК “Мариуполь” .