"Динамо" та "Аякс" оголосили стартові склади на очну гру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Віце-чемпіони Нідерландів та України "Аякс" і "Динамо" відповідно визначилися зі стартовими гравцями на зустріч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До основи клубів потрапили:
"Аякс": Онана – Мізрауї, Де Лігт (к), Блінд, Тальяфіко – ван де Беєк, Шоне, Де Йонг – Зієш, Хунтелар, Тадіч
"Динамо": Бойко – Кендзьора, Кадар, Бурда, Пиваріч – Сидорчук (к), Буяльський, Гармаш – Циганков, Бєсєдін, Вербіч.
Запасні "Аяксу" - Лампру, Крістенсен, Вубер, Ейтінг, Лабіяд, Де Віт, Йонсен.
Запасні киян - Бущан, Шабанов, Сідклей, Морозюк, Че Че, Шепелєв, Русин.
Додамо, що стартовий свисток на "Йохан Кройф Арені" пролунає о 22:00 за київським часом.
Як повідомляв УНН, Сьогодні "Динамо" в гостях зустрінеться з "Аяксом" в Лізі чемпіонів.