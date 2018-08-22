"Динамо" и "Аякс" объявили стартовые составы на очную игру
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Вице-чемпионы Нидерландов и Украины "Аякс" и "Динамо" в соответствии определились со стартовыми игроками встречи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В основу клубов попали:
"Аякс": Онана - Мизрауи, Де Лигт (к), Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шон, Де Йонг - Зиеш, Хунтелаар, Тадич
"Динамо": Бойко - Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич - Сидорчук (к), Буяльский, Гармаш - Цыганков, Беседин, Вербич.
Запасные "Аякса" - Лампру, Кристенсен, Вубер, Ейтинг, Лабияд, Де Вит, Йонсен.
Запасные киевлян - Бущан, Шабанов, Сидклей, Морозюк, Че Че, Шепелев, Русин.
Добавим, что стартовый свисток на "Йохан Кройф Арене" прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, Сегодня "Динамо" в гостях встретится с "Аяксом" в Лиге чемпионов.