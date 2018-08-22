"Динамо" и "Аякс" объявили стартовые составы на очную игру

В основу клубов попали:

"Аякс": Онана - Мизрауи, Де Лигт (к), Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шон, Де Йонг - Зиеш, Хунтелаар, Тадич

"Динамо": Бойко - Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич - Сидорчук (к), Буяльский, Гармаш - Цыганков, Беседин, Вербич.

Запасные "Аякса" - Лампру, Кристенсен, Вубер, Ейтинг, Лабияд, Де Вит, Йонсен.

Запасные киевлян - Бущан, Шабанов, Сидклей, Морозюк, Че Че, Шепелев, Русин.



Добавим, что стартовый свисток на "Йохан Кройф Арене" прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



Как сообщал УНН, Сегодня "Динамо" в гостях встретится с "Аяксом" в Лиге чемпионов.