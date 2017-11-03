"Динамо" спростувало інформацію щодо загрози виключення клубу з єврокубків

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація заступника директора центру ліцензування ФФУ Сергія Задірана про начебто приховування існування заборгованості в столичній команді при підготовці документів на атестацію.

"УЄФА висловило стурбованість станом прострочених заборгованостей, щодо виконання своїх зобов'язань клубом з якихось фінансових операцій. Я не можу детально розповісти зараз, поки йде розслідування, але справа в простроченої фінансової заборгованості. Санкції? Як і всюди: найлегша - попередження, найважча (для національної асоціації) - можуть забрати право проводити ліцензування клубів на якийсь період. У проміжку можуть бути і штрафні санкції, і якісь інші. Для клубу найстрашніше - відсторонення від єврозмагань на певний період, найлегша - теж попередження", - заявив він.

Київський клуб звернувся до УЄФА з приводу цієї інформаці і опублікували на своєму сайті відповідь від європейської структури.

В документі зі слів керівника фінансового моніторингу і відповідності Пабло Родрігеса сказано, що слідча палата Органу з фінансового контролю клубів не відкривала розслідування проти "Динамо" щодо ліцензії, отриманої для участі в змаганнях УЄФА сезону 2017-2018.

"У відношенні моніторингу простроченої кредиторської заборгованості протягом сезону, "Динамо" (Київ) надало УЄФА усі відповідні підтверджуючі документи, які демонструють, що клуб своєчасно здійснив задекларовані платіжні зобов'язання", - йдеться у документі.

Нагадаємо, "Динамо" достроково пробилося в плей-оф Ліги Європи.