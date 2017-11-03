"Динамо" опровергло информацию об угрозе исключения клуба из еврокубков

Ранее в СМИ появилась информация заместителя директора центра лицензирования ФФУ Сергея Задиран о якобы сокрытие существования задолженности в столичной команде при подготовке документов на аттестацию.

"УЕФА выразил обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей по выполнению своих обязательств клубом из каких-то финансовых операций. Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности. Санкции Как и везде: легкая - предупреждение, тяжелая ( для национальной ассоциации) - могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период. В промежутке могут быть и штрафные санкции, и некоторые другие. для клуба самое страшное - отстранение от евросоревнований на определенный период, легкая - тоже предупреждение ", - заявил он.

Киевский клуб обратился в УЕФА по поводу этой информаци и опубликовали на своем сайте ответ от европейской структуры.

В документе по словам руководителя финансового мониторинга и соответствия Пабло Родригеса сказано, что следственная палата Органа по финансовому контролю клубов не открывала расследование против "Динамо" по лицензии, полученной для участия в соревнованиях УЕФА сезона 2017-2018.

"В отношении мониторинга просроченной кредиторской задолженности в течение сезона," Динамо "(Киев) предоставило УЕФА все соответствующие подтверждающие документы, которые показывают, что клуб своевременно осуществил задекларированные платежные обязательства", - говорится в документе.

Напомним, "Динамо" досрочно пробился в плей-офф Лиги Европы.