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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106231 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99059 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102807 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83867 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101692 просмотра

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"Динамо" опровергло информацию об угрозе исключения клуба из еврокубков

"Динамо" опровергло информацию об угрозе исключения клуба из еврокубков

Киев  •  УНН

 • 9358 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. ФК "Динамо" опроверг информацию о том, что клубу грозит исключение из еврокубков из-за финансового задолженность, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Ранее в СМИ появилась информация заместителя директора центра лицензирования ФФУ Сергея Задиран о якобы сокрытие существования задолженности в столичной команде при подготовке документов на аттестацию.

"УЕФА выразил обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей по выполнению своих обязательств клубом из каких-то финансовых операций. Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности. Санкции Как и везде: легкая - предупреждение, тяжелая ( для национальной ассоциации) - могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период. В промежутке могут быть и штрафные санкции, и некоторые другие. для клуба самое страшное - отстранение от евросоревнований на определенный период, легкая - тоже предупреждение ", - заявил он.

Киевский клуб обратился в УЕФА по поводу этой информаци и опубликовали на своем сайте ответ от европейской структуры.

В документе по словам руководителя финансового мониторинга и соответствия Пабло Родригеса сказано, что следственная палата Органа по финансовому контролю клубов не открывала расследование против "Динамо" по лицензии, полученной для участия в соревнованиях УЕФА сезона 2017-2018.

"В отношении мониторинга просроченной кредиторской задолженности в течение сезона," Динамо "(Киев) предоставило УЕФА все соответствующие подтверждающие документы, которые показывают, что клуб своевременно осуществил задекларированные платежные обязательства", - говорится в документе.

Напомним, "Динамо" досрочно пробился в плей-офф Лиги Европы.

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