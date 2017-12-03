"Динамо" розгромило "Маріуполь" в домашньому матчі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зимову частину сезону київське “Динамо” відкрило на НСК “Олімпійський” матчем 18-го туру УПЛ з ФК “Маріуполь”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичного клубу.
“Динамівці” з перших хвилин дуже активно почали, не даючи уболівальникам нудьгувати. Тільки в першу дюжину хвилин Худжамов раз п’ять вступав в гру, рятуючи команду від гола. Активними були Гармаш, Циганков, Мбокані, Хачеріді. Але результативною стала контратака від гостей, що завершилася точним ударом Болбата з кута воротарського.
Вели в рахунку в цей день маріупольці близько хвилини. Мбокані віддав передачу на Гармаша, який в характерному для себе стилі хльостко пробив у самий кут.
На перерву “динамівці” пішли в піднесеному настрої. На третій компенсованій хвилині Гармаш виступив уже в ролі асистента, віддавши націлену передачу на Циганкова. Віктор забив свій шостий м’яч у нинішньому чемпіонаті, наблизившись до лідера серед одноклубників Мбокані (8 голів).
Помітною фігурою на полі Циганков був і в другому таймі. Відзначитися не зміг, зате зробив дві чудові передачі на Мораеса, що завершилися взяттям воріт. Жуніор вийшов в кінці першого тайму на заміну замість Мбокані і в черговий раз підтвердив вміння бути корисним для команди. Під завісу зустрічі до “дублю” бразилець додав результативну передачу на Гонсалеса.
Таким чином, “Динамо” вдруге в нинішньому сезоні забиває в одному матчі п’ять м’ячів.
Додамо, що в активі у киян 38 очок і друга позиція з відставанням у 4 очки від “Шахтаря”. “Маріуполь” з 20-ма балами на 7-му рядку.