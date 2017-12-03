"Динамо" разгромило "Мариуполь" в домашнем матче УПЛ

“Динамовцы” с первых минут очень активно начали, не давая болельщикам скучать. Только в первую дюжину минут Худжамов раз пять вступал в игру, спасая команду от гола. Активными были Гармаш, Цыганков, Мбокани, Хачериди. Но результативной стала контратака от гостей, которая завершилась точным ударом Болбата с угла вратарской.

Вели в счете в этот день мариупольцы около минуты. Мбокани отдал передачу на Гармаша, который в характерном для себя стиле хлестко пробил в самый угол.

На перерыв “динамовцы” пошли в приподнятом настроении. На третьей компенсированной минуте Гармаш выступил уже в роли ассистента, отдав нацеленную передачу на Цыганкова. Виктор забил свой шестой мяч в нынешнем чемпионате, приблизившись к лидеру среди одноклубников Мбокани (8 голов).

Заметной фигурой на поле Цыганков был и во втором тайме. Отличиться не смог, зато сделал две замечательные передачи на Мораеса, завершившихся взятием ворот. Жуниор вышел в конце первого тайма на замену вместо Мбокани и в очередной раз подтвердил умение быть полезным для команды. Под занавес встречи к “дублю” бразилец добавил результативную передачу на Гонсалеса.

Таким образом, “Динамо” во второй раз в нынешнем сезоне забивает в одном матче пять мячей.

Добавим, что в активе у киевлян 38 очков и вторая позиция с отставанием в 4 очка от “Шахтера”. “Мариуполь” с 20-ю баллами на 7-й строчке.