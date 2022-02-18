“Динамо” продовжило переможну серію на зборах в Туреччині

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 36853 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 62207 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 76174 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 104507 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113266 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104832 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126639 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166216 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178262 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215226 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 92774 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 168695 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 229979 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 53154 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 34103 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 229979 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 168695 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285562 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405610 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 34103 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96289 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134037 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159049 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179540 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

“Динамо” продовжило переможну серію на зборах в Туреччині

“Динамо” продовжило переможну серію на зборах в Туреччині

Київ • УНН

 • 13951 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Київське “Динамо” продовжило успішну підготовку до другої частини чемпіонату України на зборах в Туреччині, інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

Після впевнених перемог із однаковим рахунком 4:0 над сербською “Інджією” та казахстанським “Кайратом” у перших двох спарингах на зборі, сьогодні “біло-сині” зустрілися з віце-чемпіоном латвійської першості — командою “Валмієра”.

За 45 хвилин гри голів у баталії не відбулося. У перерві Мірча Луческу провів дві заміни у складі “Динамо”: на полі замість де Пени та Гармаша з’явилися Вітіньйо й Андрієвський. Обидві ці заміни згодом стали результативними: на 67-й хвилині динамівці заробили кутовий, після розіграшу якого Вітіньйо влучним ударом головою завершив атаку другим темпом, замкнувши
навіс Буяльського з правого флангу.

На останніх хвилинах поєдинку “динамівці” заробили право на виконання пенальті — Віталія Буяльського у своєму штрафному збив український легіонер “Валмієри” Іван Желізко. До 11-метрової позначки підійшов Олександр Андрієвський, який відзначився гарматним ударом, не залишивши шансів голкіперу врятувати ситуацію та встановивши остаточний рахунок — 2:0.

Доповнення

Наступним суперником “Динамо” стане чемпіон минулого сезону чемпіонату Узбекистану — ташкентський “Пахтакор”, матч із яким відбудеться 19 лютого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33