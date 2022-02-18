“Динамо” продовжило переможну серію на зборах в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Київське “Динамо” продовжило успішну підготовку до другої частини чемпіонату України на зборах в Туреччині, інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
Після впевнених перемог із однаковим рахунком 4:0 над сербською “Інджією” та казахстанським “Кайратом” у перших двох спарингах на зборі, сьогодні “біло-сині” зустрілися з віце-чемпіоном латвійської першості — командою “Валмієра”.
За 45 хвилин гри голів у баталії не відбулося. У перерві Мірча Луческу провів дві заміни у складі “Динамо”: на полі замість де Пени та Гармаша з’явилися Вітіньйо й Андрієвський. Обидві ці заміни згодом стали результативними: на 67-й хвилині динамівці заробили кутовий, після розіграшу якого Вітіньйо влучним ударом головою завершив атаку другим темпом, замкнувши
навіс Буяльського з правого флангу.
На останніх хвилинах поєдинку “динамівці” заробили право на виконання пенальті — Віталія Буяльського у своєму штрафному збив український легіонер “Валмієри” Іван Желізко. До 11-метрової позначки підійшов Олександр Андрієвський, який відзначився гарматним ударом, не залишивши шансів голкіперу врятувати ситуацію та встановивши остаточний рахунок — 2:0.
Доповнення
Наступним суперником “Динамо” стане чемпіон минулого сезону чемпіонату Узбекистану — ташкентський “Пахтакор”, матч із яким відбудеться 19 лютого.