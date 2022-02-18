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15 марта, 19:03 • 85088 просмотра

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"Динамо" продлило победную серию на сборах в Турции

"Динамо" продлило победную серию на сборах в Турции

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Киевское “Динамо” продолжило успешную подготовку ко второй части чемпионата Украины на сборах в Турции, информирует УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

После уверенных побед с одинаковым счетом 4:0 над сербской “Инджией” и казахстанским “Кайратом” в первых двух спаррингах на сборах, сегодня “бело-синие” встретились с вице-чемпионом латвийской первенства — командой “Валмиера”.

За 45 минут игры голов в баталии не произошло. В перерыве Мирча Луческу провел две замены в составе “Динамо”: на поле вместо де пены и Гармаша появились Витиньо и Андриевский. Обе эти замены впоследствии стали результативными: на 67-й минуте динамовцы заработали угловой, после розыгрыша которого Витиньо точным ударом головой завершил атаку вторым темпом, замкнув навес Буяльского с правого фланга.

На последних минутах поединка “динамовцы” заработали право на исполнение пенальти — Виталия Буяльского в своей штрафной сбил украинский легионер “Валмиеры” Иван Желизко. К 11-метровой отметке подошел Александр Андриевский, который отметился пушечным ударом, не оставив шансов голкиперу спасти ситуацию и установив окончательный счет — 2:0.

Дополнение

Следующим соперником “Динамо” станет чемпион прошлого сезона чемпионата Узбекистана — ташкентский “Пахтакор”, матч с которым состоится 19 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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