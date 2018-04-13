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"Динамо" продовжило контракт із лідером клубу

"Динамо" продовжило контракт із лідером клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Віце-капітан київського "Динамо" Віктор Циганков уклав з клубом новий 5-річний контракт. Про це повідомляє прес-служба команди, передає УНН.

“Я дуже радий, що підписав новий контракт. З дитинства мріяв виступати саме в „Динамо“. Напевно, сьогодні підписую свій перший серйозний контракт. Звичайно ж розраховую на трофеї. Це і чемпіонат, і Кубок, і проявити себе, досягти результату в Європі. Сподіваюся, що кожного року будемо завойовувати трофеї”, — наголосив 20-річний гравець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Циганков став найкращим футболістом тижня Ліги Європи

Відзначимо, що Циганков виховувався в структурі “Динамо” з 2011 року. Спортсмен дебютував за першу команду “біло-синіх” 14 серпня 2016 року в матчі проти кам’янської “Сталі”, за два сезони став лідером команди і отримав капітанську пов’язку.

З жовтня 2016 року — гравець національної збірної України.

Зауважимо, що півзахисник у нинішній кампанії провів 32 зустрічі за киян, забив 15 голів при 12 асистах.

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