“Динамо” привітало вболівальників з Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Київське “Динамо” привітало вболівальників з Новим роком, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
Гравці основи та молодіжки “Динамо”, а також тренерський штаб привітали вболівальників з Новим Роком.
У привітання, гравці подякували вболівальникам за підтримку, пообіцяли чисельні перемоги та побільше радувати своєю грою на футбольному полі.
Як повідомляв УНН, лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко разом з ультрас клубу з подарунками відвідали дитячий будинок на Київщині.