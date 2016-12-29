“Динамо” привітало вболівальників з Новим роком

Гравці основи та молодіжки “Динамо”, а також тренерський штаб привітали вболівальників з Новим Роком.

У привітання, гравці подякували вболівальникам за підтримку, пообіцяли чисельні перемоги та побільше радувати своєю грою на футбольному полі.

Як повідомляв УНН, лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко разом з ультрас клубу з подарунками відвідали дитячий будинок на Київщині.