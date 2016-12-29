"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Киевское "Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
Игроки основы и молодежки "Динамо", а также тренерский штаб поздравили болельщиков с Новым годом.
В поздравлении, игроки поблагодарили болельщиков за поддержку, пообещали многочисленные победы и побольше радовать своей игрой на футбольном поле.
Как сообщал УНН, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вместе с ультрас клуба с подарками посетили детский дом в Киевской области.