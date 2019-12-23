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"Динамо" потрапило до топ-15 кращих клубів в історії Ліги чемпіонів

"Динамо" потрапило до топ-15 кращих клубів в історії Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10562 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. УЄФА опублікував рейтинг кращих клубів в історії Ліги чемпіонів до якого увійшли українські представники, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Київське "Динамо" посіло 11-е місце в рейтингу серед команд, а також має найвищий рейтинг серед клубів, які не завойовували головний трофей в клубному футболі і навіть не грали в фіналі. У "біло-синіх" 97 перемог при 84 поразках та 52 матчах, які закінчилися внічию.

Натомість "Шахтар" займає 32-у сходинку.

Головним у всіх відносинах клубом в історії Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів) залишився "Реал". У нього найбільше трофеїв, матчів, перемог, нічиїх, поразок, а також забитих і пропущених м'ячів (13 титулів).

"Реал" брав участь в 50 розіграшах Кубка чемпіонів і Ліги чемпіонів. Це на 11 більше, ніж у найближчих переслідувачів з "Бенфіки". Мадридці провели 437 зустрічей. У "Баварії", другої команди за цим показником - на 90 менше. "баварія" займає третій рядок в генерації, третій у "Барселони".

Додамо, що клуби були оцінені за сумою теоретичних очок (два очка за перемогу, одне за нічию, враховуються результати додаткового часу, серії пенальті вважаються, як нічия). Враховувалися також матчі відбіркових раундів і раундів плей-офф.

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