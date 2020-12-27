"Динамо" потрапило до топ-15 клубів в історії розіграшу Ліги чемпіонів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 9040 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 17579 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 29172 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 52668 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 100103 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 185848 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209735 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182292 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172547 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115907 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.8м/с
65%
Популярнi новини

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 109053 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 26419 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 54208 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 32283 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 17995 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 18965 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 212979 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 243372 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 331209 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 492443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 1428 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 2904 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9988 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11517 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 54851 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

"Динамо" потрапило до топ-15 клубів в історії розіграшу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 11832 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. УЄФА продемонстрував генерацію найкращих колективів в історії головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів (раніше - Кубок європейських чемпіонів), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Динамо" потрапило до топ-15 клубів в історії розіграшу Ліги чемпіонів

Київське “Динамо”, яке зайняло одинадцяте місце, — це команда з найвищим рейтингом, яка ніколи не завойовувала трофей Кубка європейських чемпіонів і навіть не виходила у фінал.

Натомість “Шахтар” обійняв тільки 31-ше місце. “Дніпро” посів 176-й рядок.

На вершині опинився мадридський “Реал” із 607 завойованими очками в період з 1955 по 2020 роки (в цей період автори брали інформацію). Всього мадридський гранд зіграв в 51 розіграші Кубка європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів УЄФА — на 11 більше, ніж їх найближчий суперник “Бенфіка”, а їх загальна кількість в 445 матчах в елітному турнірі на 87 більше, ніж у другого місця — “Баварії”.

Примітно, що “Реал” отримує трофей в середньому за кожні трохи більше 34 зіграних ігор — це найкращий результат, ніж у будь-якої команди з топ-30, але гірше за переможців 1982 року “Астон Вілли” (один трофей в 15 іграх) або “Ноттінгем Форест” (два трофеї в 20 іграх — по одному на кожні десять матчів Кубка європейських чемпіонів).

Додамо, що “Баварія” здобула 495 очок, далі йде “Барселона” (459), “Манчестер Юнайтед” (380) і “Ювентус” (361) з “Міланом” (314).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99