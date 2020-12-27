"Динамо" потрапило до топ-15 клубів в історії розіграшу Ліги чемпіонів

Київське “Динамо”, яке зайняло одинадцяте місце, — це команда з найвищим рейтингом, яка ніколи не завойовувала трофей Кубка європейських чемпіонів і навіть не виходила у фінал.

Натомість “Шахтар” обійняв тільки 31-ше місце. “Дніпро” посів 176-й рядок.

На вершині опинився мадридський “Реал” із 607 завойованими очками в період з 1955 по 2020 роки (в цей період автори брали інформацію). Всього мадридський гранд зіграв в 51 розіграші Кубка європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів УЄФА — на 11 більше, ніж їх найближчий суперник “Бенфіка”, а їх загальна кількість в 445 матчах в елітному турнірі на 87 більше, ніж у другого місця — “Баварії”.

Примітно, що “Реал” отримує трофей в середньому за кожні трохи більше 34 зіграних ігор — це найкращий результат, ніж у будь-якої команди з топ-30, але гірше за переможців 1982 року “Астон Вілли” (один трофей в 15 іграх) або “Ноттінгем Форест” (два трофеї в 20 іграх — по одному на кожні десять матчів Кубка європейських чемпіонів).

Додамо, що “Баварія” здобула 495 очок, далі йде “Барселона” (459), “Манчестер Юнайтед” (380) і “Ювентус” (361) з “Міланом” (314).