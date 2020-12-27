"Динамо" попало в топ-15 клубов в истории розыгрыша Лиги чемпионов

Киевское “Динамо”, которое заняло одиннадцатое место — это команда с самым высоким рейтингом, который никогда не завоевывала трофей Кубка европейских чемпионов и даже не выходила в финал.

А “Шахтер” занял только 31-е место. “Днепр” занял 176-ю строчку.

На вершине оказался мадридский “Реал” с 607 завоеванными очками в период с 1955 по 2020 годы (в этот период авторы брали информацию). Всего мадридский гранд сыграл в 51 розыгрыше Кубка европейских чемпионов и Лиге чемпионов УЕФА — на 11 больше, чем их ближайший соперник “Бенфика”, а их общее количество в 445 матчах в элитном турнире на 87 больше, чем у второго места — “Баварии”.

Примечательно, что “Реал” получает трофей в среднем за каждые чуть более 34 сыгранных игр — это лучший результат, чем у любой команды из топ-30, но хуже победителей 1982 “Астон Виллы” (один трофей в 15 играх) или “Ноттингем Форест” (два трофея в 20 играх — по одному на каждые десять матчей Кубка европейских чемпионов).

Добавим, что “Бавария” получила 495 очков, далее следует “Барселона” (459), “Манчестер Юнайтед” (380) и “Ювентус” (361) с “Миланом” (314).