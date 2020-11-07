"Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі молодіжної першості України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У рамках 9-го туру української молодіжної першості київське "Динамо" приймало своїх найближчих переслідувачів у турнірній таблиці - донецький "Шахтар". Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.
Склад динамівської молодіжки посилили двоє гравців із обойми першої команди — Клейтон і Назарій Русин.
Голи Волошина (8 хв) і Русина (28) дозволили киянам заволодіти комфортною перевагою за підсумком першої половини. По перерві В’юнник на 62 хвилині повернув інтригу у баталію, яка трималася до голу Ваната з пенальті (84) — 3:1.
Зауважимо, що “динамівці” набрали 24 очки після 9-ти турів і збільшили відрив від “Шахтаря” і “Олександрії”, які мають по 18 балів (переслідувачі зіграли на матч менше).