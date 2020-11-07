"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче молодежного первенства Украины

Состав динамовской молодежки усилили два игрока из обоймы первой команды — Клейтон и Назарий Русин.

Голы Волошина (8 мин) и Русина (28) позволили киевлянам завладеть комфортным преимуществом по итогам первой половины. После перерыва Вьюнник на 62 минуте вернул интригу в баталию, которая держалась до гола Ваната с пенальти (84) — 3:1.

Заметим, что “динамовцы” набрали 24 очка после 9-ти туров и увеличили отрыв от “Шахтера” и “Александрии”, которые имеют по 18 баллов (преследователи сыграли на матч меньше).