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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 34786 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 59843 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 79674 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 90222 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98809 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113777 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115123 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче молодежного первенства Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче молодежного первенства Украины

Киев  •  УНН

 • 12479 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В рамках 9-го тура украинского молодежного первенства киевское "Динамо" принимало своих ближайших преследователей в турнирной таблице - донецкий "Шахтер". Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.

Состав динамовской молодежки усилили два игрока из обоймы первой команды — Клейтон и Назарий Русин.

Голы Волошина (8 мин) и Русина (28) позволили киевлянам завладеть комфортным преимуществом по итогам первой половины. После перерыва Вьюнник на 62 минуте вернул интригу в баталию, которая держалась до гола Ваната с пенальти (84) — 3:1.

Заметим, что “динамовцы” набрали 24 очка после 9-ти туров и увеличили отрыв от “Шахтера” и “Александрии”, которые имеют по 18 баллов (преследователи сыграли на матч меньше).

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