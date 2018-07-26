"Динамо" мінімальною перемогою стартувало в новому сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За порожніх трибун НСК “Олімпійський” київське “Динамо” приймало полтавську “Ворсклу” у першому турі чемпіонату України з футболу, передає кореспондент УНН.
На 13 хвилині голкіпер “Ворскли” Богдан Шуст двічі вступив у гру. Спочатку страж воріт перевів м’яч на кутовий після підступного удару головою Кадару у нижній кут. Далі подача з кутового супроводжувалася спробою Бесєдіна — воротар зафіксував м’яч в руках.
Перша атака зі супроводженням удару від “Ворскли” відбулася тільки на 31 хвилині. Коломоєць пробив головою — Бойко забрав “круглого”.
У тривіальній ситуації воротар Шуст відпустив від себе ігровий снаряд, чим скористався Артем Бесєдін на 33 хвилині. Польовий гравець Даллку спробував вибити м’яч з лінії воріт, але йому це не вдалося — 1:0.
На 74 хвилині гості створили небезпечний випад — Мисик увірвався у штрафну і завдав удар лівою на який зреагував Бойко і перевів м’яч на кутовий.
Загалом матч проходив у низькому темпі за великої кількості боротьби. За кількістю ударів у площину воріт полтавчани перевершили іменитого опонента — 4:2, але рахунок на табло на користь столичних футболістів (1:0).
Примітно, що в пасиві футболістів “Ворскли” одразу шість жовтих карток проти однієї у гравців “біло-синіх”“.
Зауважимо, що у другому турі змагань “Динамо” відправиться у гості до ФК “Львів”, а “Ворскла” позмагається на виїзді із “Олімпіком” за перші очки в чемпіонаті.