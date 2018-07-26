"Динамо" минимальной победой стартовало в новом сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. При пустых трибунах НСК “Олимпийский” киевское “Динамо” принимало полтавскую “Ворсклу” в первом туре чемпионата Украины по футболу, передает корреспондент УНН.
На 13 минуте голкипер “Ворсклы” Богдан Шуст дважды вступил в игру. Сначала страж ворот перевел мяч на угловой после коварного удара головой Кадару в нижний угол. Далее подача с углового сопровождалась попыткой Беседина — вратарь зафиксировал мяч в руках.
Первая атака со сопровождением удара от “Ворсклы” состоялась только на 31 минуте. Коломоец пробил головой — Бойко забрал “круглого”.
В тривиальной ситуации вратарь Шуст отпустил от себя игровой снаряд, чем воспользовался Артем Беседин на 33 минуте. Полевой игрок Даллку попытался выбить мяч с линии ворот, но ему это не удалось — 1:0.
На 74 минуте гости создали опасный выпад — Мысык ворвался в штрафную и нанес удар левой на который среагировал Бойко и перевел мяч на угловой.
В целом матч проходил в низком темпе за большого количества борьбы. По количеству ударов в створ ворот полтавчане превзошли именитого оппонента — 4:2, но счет на табло в пользу столичных футболистов (1:0).
Примечательно, что в пассиве футболистов “Ворсклы” сразу шесть желтых карточек против одной у игроков “бело-синих” “.
Заметим, что во втором туре соревнований “Динамо” отправится в гости к ФК “Львов”, а “Ворскла” поборется на выезде с “Олимпиком” за первые очки в чемпионате.