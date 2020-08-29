"Динамо" дізналося потенційних суперників по Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Результати матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів визначили список потенційних супротивників “Динамо”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
У “Шляху представників ліг” в якому виступи розпочне “Динамо”, нідерландський “АЗ” в додаткових екстра-таймах завдав поразки “Вікторії Плзень” — 3:1, австрійський “Рапід” обіграв хорватський ФК “Локомотива” (1:0), а “ПАОК” виявився кращим за “Бешикташ” з Туреччини — 3:1.
Усі три переможці другого раунду потрапили до кошика несіяних команд у наступний раунд та можуть зустрітися з київською командою.
Зазначимо, що переможці кожної пари третього раунду відбору також визначатимуться в одному матчі.
Додамо, жереб визначить суперника “Динамо” 31-го серпня.