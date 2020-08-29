"Динамо" узнало потенциальных соперников по Лиге чемпионов

В “Пути представителей лиг”, в котором выступления начнет “Динамо”, нидерландский “АЗ” в дополнительных экстра-таймах нанес поражение “Виктории Пльзень” — 3:1, австрийский “Рапид” обыграл хорватский ФК “Локомотив” (1:0), а “ПАОК” оказался лучше “Бешикташ” из Турции — 3:1.

Все три победителя второго раунда попали в корзину несеяных команд в следующий раунд и могут встретиться с киевской командой.

Отметим, что победители каждой пары третьего раунда отбора также определяться в одном матче.

Добавим, жребий определит соперника “Динамо” 31 августа.