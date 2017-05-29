"Динамо" дізналося чотирьох можливих суперників по кваліфікації ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Віце-чемпіон України сезону 2016/17 років київське "Динамо" отримало потенційних суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів 2017/18, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Біло-сині" під час жеребкування будуть сіяними, тому що у команди з України найбільш високий рейтинг серед всіх клубів-учасників даної стадії. Також сіяними будуть нідерландський "Аякс", чеська "Вікторія", російський "ЦСКА" і бельгійське "Брюгге".
Не потрапили в посів такі клуби, як румунська "Стяуа", швейцарський "Янг Бойз", французька "Ніцца" і турецький "Істанбул Башакшехір". П'ятим клубом в цій компанії стане один з представників Греції – "АЕК", "Панатінаїкос" або "ПАОК". Саме із цієї когорти "Динамо" й отримає першого супротивника.
Зауважимо, що напряму до групового раунду Ліги чемпіони потрапив чемпіон країни – "Шахтар", котрий при жеребкуванні групової стадії буде знаходитися у першому кошику.
Як повідомляв УНН, стали відомими 22 учасники групового етапу Ліги чемпіонів.