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"Динамо" без Циганкова і Мбокані вирушило на матч з "Янг Бойз"

Київ • УНН

 • 8298 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Делегація київського "Динамо" вилетіла у столицю Швейцарії на поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Янг Бойз". Про це інформує прес-служба столичного клубу, передає УНН.

На матч із "Янг Бойз" тренерський штаб "Динамо" взяв 22 футболістів, із яких 18 потраплять до заявки на поєдинок:

Воротарі: Коваль, Бущан, Рудько.

Захисники: Морозюк, Кендзьора, Миколенко, Віда, Хачеріді, Кадар, Пантіч, Піваріч.

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Гусєв, Вантух, Лєднєв, Гонсалес, Корзун, Шепелєв.

Нападники: Бєсєдін, Кравець, Мораес.

Зазначимо, що літак із командою, тренерами та офіційними представниками приземлиться в міжнародному аеропорту Базеля "Базель-Мюлхауз-Фрайбург", звідки "біло-сині" на автобусі відправляться до Берну.

Додамо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи "Янг Бойз" (Берн) – "Динамо" (Київ) відбудеться 2-го листопада о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, нападник київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані має відновитися на матч 15-го туру УПЛ проти "Ворскли".

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