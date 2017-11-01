"Динамо" без Цыганкова и Мбокани отправилось на матч с "Янг Бойз"

На матч с "Янг Бойз" тренерский штаб "Динамо" взял 22 футболистов, из которых 18 попадут в заявку на поединок:

Вратари: Коваль, Бущан, Рудько.

Защитники: Морозюк, Кендзера, Миколенко, Вида, Хачериди, Кадар, Пантич, Пиварич.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Гусев, Вантух, Леднев, Гонсалес, Корзун, Шепелев.

Нападающие: Беседин, Кравец, Мораес.

Отметим, что самолет с командой, тренерами и официальными представителями приземлится в международном аэропорту Базеля "Базель-Мюлхауз-Фрайбург", откуда "бело-синие" на автобусе отправятся в Берн.

Добавим, что матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Янг Бойз" (Берн) - "Динамо" (Киев) состоится 2 ноября в 20:00 по Киеву.

Напомним, нападающий киевского "Динамо" Мбокани должен возобновиться на матч 15-го тура УПЛ против "Ворсклы".