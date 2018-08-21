"Динамо" без Шапаренка і Буено вирушив на матч проти "Аяксу"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Делегація київського "Динамо" вирушила до Амстердама, де наступного дня проведе перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА з місцевим "Аяксом", інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
На поєдинок до столиці Нідерландів тренерський штаб столичного колективу на чолі з Олександром Хацкевичем узяв 21 гравця, 18 із яких потраплять до заявки на матч.
До вашої уваги імена футболістів, які зможуть зіграти з "Аяксом":
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- воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков;
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- захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сідклей, Піварич;
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- півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че;
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- нападники: Бєсєдін, Русин.
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Відзначимо, що у Києві залишився новачок команди нападник Владислав Супряга, а також півзахисник Микола Шапаренко, які відновлюються після ушкоджень. Також до Амстердама не полетів ще один нещодавній новачок - бразилець Вітор Буено.
Як повідомляв УНН, головними арбітрами зустрічі стануть представники Франції.