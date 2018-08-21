"Динамо" без Шапаренко и Буэно отправился на матч против "Аякса"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Делегация киевского "Динамо" отправилась в Амстердам, где на следующий день проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с местным "Аяксом", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб столичного коллектива во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.
Вашему вниманию имена футболистов, которые смогут сыграть с "Аяксом":
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- вратари: Бойко, Бущан, Маханьков;
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- защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич;
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- полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че;
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- нападающие: Беседин, Русин.
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Отметим, что в Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок - бразилец Витор Буэно.
Как сообщал УНН, главными арбитрами встречи станут представители Франции.