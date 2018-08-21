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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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"Динамо" без Шапаренко и Буэно отправился на матч против "Аякса"

Киев • УНН

 • 9495 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Делегация киевского "Динамо" отправилась в Амстердам, где на следующий день проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с местным "Аяксом", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

"Динамо" без Шапаренко и Буэно отправился на матч против "Аякса"

На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб столичного коллектива во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.

Вашему вниманию имена футболистов, которые смогут сыграть с "Аяксом":

  • вратари: Бойко, Бущан, Маханьков;
  • защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич;
  • полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че;
  • нападающие: Беседин, Русин.

Отметим, что в Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок - бразилец Витор Буэно.

Как сообщал УНН, главными арбитрами встречи станут представители Франции.

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