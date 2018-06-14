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"Динамівці" потрапили до списку найталановитіших молодих футболістів Європи

"Динамівці" потрапили до списку найталановитіших молодих футболістів Європи

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Двоє футболістів київського "Динамо" виявилися в числі найбільш талановитих молодих гравців Європи за версією сайту УЄФА, передає УНН.

До списку топ-50 футбольних талантів, які можуть здивувати в сезоні 2018/19 років віднесли півзахисників київського колективу 21-річного Володимира Шепелєва і 20-річного Віктора Циганкова.

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"Центральний півзахисник в лютому 2017 вперше вийшов у складі "Динамо". До кінця сезону 2017/18 у нього в активі було вже 36 матчів за "основу". Встиг двічі зіграти за збірну України", - так сайт УЄФА охарактеризував Шепелєва.

Зазначимо, що до даного списку потрапив також колишній 20-річний нігерійський нападник Еммануель Бонавентуре, який наразі захищає кольори бельгійського "Брюгге".

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Варто відзначити, що серед інших гравців присутній син Патріка Клюйверта - Юстін Клюйверт (18 років, "Аякс").

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