"Динамівці" потрапили до списку найталановитіших молодих футболістів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Двоє футболістів київського "Динамо" виявилися в числі найбільш талановитих молодих гравців Європи за версією сайту УЄФА, передає УНН.
До списку топ-50 футбольних талантів, які можуть здивувати в сезоні 2018/19 років віднесли півзахисників київського колективу 21-річного Володимира Шепелєва і 20-річного Віктора Циганкова.
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"Центральний півзахисник в лютому 2017 вперше вийшов у складі "Динамо". До кінця сезону 2017/18 у нього в активі було вже 36 матчів за "основу". Встиг двічі зіграти за збірну України", - так сайт УЄФА охарактеризував Шепелєва.
Зазначимо, що до даного списку потрапив також колишній 20-річний нігерійський нападник Еммануель Бонавентуре, який наразі захищає кольори бельгійського "Брюгге".
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Варто відзначити, що серед інших гравців присутній син Патріка Клюйверта - Юстін Клюйверт (18 років, "Аякс").