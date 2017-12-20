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Динаміка зростання ВВП у 2018 році залежить від Укрзалізниці - Гройсман

Динаміка зростання ВВП у 2018 році залежить від Укрзалізниці - Гройсман

Київ • УНН

 • 25044 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Від Укрзалізниці залежить динаміка зростання ВВП України у 2018 році. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Динаміка зростання ВВП України наступного року залежить від Укрзалізниці", - підкреслив він.

Як додав В.Гройсман, важливо, щоб відбувалась локалізація виробництва.

"40% будівництва локомотиву має відбуватися в Україні", - наголосив він.

За словами Прем’єра, розвиток Укрзалізниці є важливим для розвитку металургійного, аграрного, енергетичного комплексів.

Нагадаємо, на думку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, наступного року Україна може досягти показника зростання ВПП у 3,5%, хоча у Держбюджеті-2018 закладено показник зростання у 3%.

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