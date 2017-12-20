Динамика роста ВВП в 2018 году зависит от Укрзализныци - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. От Укрзализныци зависит динамика роста ВВП Украины в 2018 году. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Динамика роста ВВП Украины в следующем году зависит от Укрзализныци", - подчеркнул он.
Как добавил В.Гройсман, важно, чтобы происходила локализация производства.
"40% строительства локомотива должно происходить в Украине", - подчеркнул он.
По словам Премьера, развитие Укрзализныци является важным для развития металлургического, аграрного, энергетического комплексов.
Напомним, по мнению Премьер-министра Владимира Гройсмана, в следующем году Украина может достичь показателя роста ВПП в 3,5%, хотя в Госбюджете-2018 заложен показатель роста в 3%.