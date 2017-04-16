Дикі лимони розквітли в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 квітня. УНН. В обласному центрі Закарпатської області пік цвітіння весняних дерев. Слідом за сакурою, магноліями та Іудиним деревом в Ужгороді розквітли кущі понцируса трьохлистячкового, який ще називають диким лимоном, передає кореспондент УНН.
Дикі лимони ростуть як в Ужгородському ботанічному саду, так і по місту й у приватних обійстях ужгородців. Наразі колючі рослини вкрили тисячі білосніжних квітів, які згодом замінять листочки.
Квіти понцируса мають тонкий лимонний аромат, а плоди рослини — це маленькі жовті лимони, які, на відміну від їстівних, переважно використовують у косметології.
Хоч дикі лимони і не вживають у їжу, вони є прямими родичами цитрусових. Їх відрізняє морозостійкість та те, що їхні бруньки закладаються восени.
Батьківщиною понцируса трьохлистячкового є Центральний Китай та Гімалаї, однак м′який та теплий клімат Ужгорода виявився досить комфортним для культивування цієї рослини.
Згодом у місті розквітнуть тюльпанові дерева та гігантська павловнія на одній із центральних площ Ужгорода.
Нагадаємо, 13 квітня сакури почали масово квітнути в Ужгороді.