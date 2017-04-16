Дикие лимоны расцвели в Ужгороде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19175 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79411 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140540 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110973 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112868 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110123 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102437 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106436 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103107 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149892 просмотра

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Дикие лимоны расцвели в Ужгороде

Дикие лимоны расцвели в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 30371 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 апреля. УНН. В областном центре Закарпатской области пик цветения весенних деревьев. Вслед за сакурой, магнолиями и Иудиным деревом в Ужгороде расцвели кусты понцируса трьохлистячкового, который еще называют диким лимоном, передает корреспондент УНН.

Дикие лимоны растут как в Ужгородском ботаническом саду, так и по городу в частных дворах ужгородцев. Сейчас колючие растения покрыли тысячи белоснежных цветов, которые впоследствии заменят листочки.

Цветы понцируса имеют тонкий лимонный аромат, а плоды растения — это маленькие желтые лимоны, которые, в отличие от съедобных, преимущественно используют в косметологии.

Хотя дикие лимоны и не употребляют в пищу, они являются прямыми родственниками цитрусовых. Их отличает морозостойкость и то, что их почки закладываются осенью.

Родиной понцируса трьохлистячкового является Центральный Китай и Гималаи, однако мягкий и теплый климат Ужгорода оказался достаточно комфортным для культивирования этого растения.
Впоследствии в городе расцветут тюльпанные деревъя и гигантская павловния на одной из центральных площадей Ужгорода.

Напомним, 13 апреля сакуры начали массово цвести в Ужгороде .

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