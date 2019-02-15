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Діалог з Варшавою щодо питань історичної пам'яті позбувся напруги – Розенко

Діалог з Варшавою щодо питань історичної пам'яті позбувся напруги – Розенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Після визнання Конституційним судом Польщі неконституційними окремих норм закону про Інститут національної пам'яті, які стосуються України, діалог Києва і Варшави з питань історичної пам'яті позбувся напруги. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в коментарі кореспонденту УНН.

"Конституційний суд Польщі ухвалив закон щодо неконституційності окремих норм польського законодавства в законі про Інститут нацпам'яті Польщі, що знімає певну напругу в нашому переговорному процесі, тому процес триває, ми обмінюємося візитами експертів, діалогами експертів, діалогами наших дипломатів. У нас робота триває, незалежно від того, чи відбуваються якісь офіційні візити. Є активна робота на рівні експертів, міністерств, на рівні послів наших країн, тому процес не зупиняється", - зазначив віце-прем'єр.

За його словами, утім українська сторона поки що не отримала відповідь на запрошення польської делегації з питань історичної пам'яті, хоча, як наголосив Розенко, постійно веде діалог з цих питань із представниками польської влади і завжди готова прийняти делегацію у Києві.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд Польщі 17 січня заявив, що положення поправки до Закону про Інститут національної пам'яті в частині про злочини українських націоналістів є неконституційними.

Рішення Конституційного суду Польщі щодо визнання неконституційними змін до польського закону про Інститут національної пам'яті, зокрема щодо застосування в ньому термінів "український націоналізм" та "Східна Малопольща", відкриває нові можливості для продовження діалогу з польською стороною з питань історичної пам’яті, заявляв Розенко.

Для завершення переговорного процесу з питань історичної пам’яті і виходу на конкретні рішення до Києва запросили польську делегацію з віце-прем’єр-міністром Пьотром Глінським і керівником польського Інституту національної пам’яті Ярославом Шареком.

В червні минулого року віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що запросив до України директора Інституту національної пам’яті Польщі Ярослава Шарека для обговорення питання щодо відновлення співпраці між двома інститутами.

Нагадаємо, 6 лютого 2018 року президент Польщі Анджей Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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