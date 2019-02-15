Диалог с Варшавой по вопросам исторической памяти избавился от напряжения – Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. После признания Конституционным судом Польши неконституционными отдельных норм закона об Институте национальной памяти, которые касаются Украины, диалог Киева и Варшавы по вопросам исторической памяти лишился напряжения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии корреспонденту УНН.
"Конституционный суд Польши принял закон о неконституционности отдельных норм польского законодательства в законе о Институт нацпамяти Польши, что снимает определенное напряжение в нашем переговорном процессе, поэтому процесс продолжается, мы обмениваемся визитами экспертов, диалогами экспертов, диалогами наших дипломатов. У нас работа идет, независимо от того, происходят ли какие-то официальные визиты. Есть активная работа на уровне экспертов, министерств, на уровне послов наших стран, поэтому процесс не останавливаетс", - отметил вице-премьер.
По его словам, впрочем украинская сторона пока не получила ответ на приглашение польской делегации по вопросам исторической памяти, хотя, как отметил Розенко, постоянно ведет диалог по этим вопросам с представителями польской власти и всегда готова принять делегацию в Киеве.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Польши 17 января заявил, что положение поправки в Закон об Институте национальной памяти в части о преступлениях украинских националистов являются неконституционными.
Решение Конституционного суда Польши о признании неконституционными изменений в польский закон об Институте национальной памяти, в частности по применению в нем терминов "Украинский национализм" и "Восточная Малопольша", открывает новые возможности для продолжения диалога с польской стороной по вопросам исторической памяти, заявлял Розенко.
Для завершения переговорного процесса по вопросам исторической памяти и выхода на конкретные решения в Киев пригласили польскую делегацию с вице-премьер-министром Петром Глинского и руководителем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком.
В июне прошлого года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что пригласил в Украину директора Института национальной памяти Польши Ярослава Шарека для обсуждения вопроса о возобновлении сотрудничества между двумя институтами.
Напомним, 6 февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон о Институт национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.