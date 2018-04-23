Від початку року бізнесу виплатили 2,7 млрд гривень податкового боргу

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Від початку 2018 року переплату з податку на прибуток скорочено на 2,7 млрд грн до 13,3 млрд грн. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.