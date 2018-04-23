Від початку року бізнесу виплатили 2,7 млрд гривень податкового боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Від початку 2018 року переплату з податку на прибуток скорочено на 2,7 млрд грн до 13,3 млрд грн. Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
“ДФС скорочує борги перед бізнесом. Так, з 16 млрд грн борг скоротився до 13,3 млрд грн. При цьому, за весь 2017 рік повернуто близько 2,3 млрд грн”, — сказав Продан.
Як уточнив він, в бюджеті на ці витрати кошти не закладені. Борг виплачується за рахунок збільшення обсягу надходжень.
Продан також підкреслив, що в ДФС повністю відмовилися від практики сплати податків “наперед”.
Загалом, за словами очільника ДФС, у першому кварталі 2018 року ДФС перераховано до загального фонду бюджету 201 млрд грн. Це на понад 16 млрд грн більше, ніж торік.
Нагадаємо, упродовж січня-березня Державною фіскальною службою забезпечено надходження до Державного бюджету понад 81 млрд грн митних платежів. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 17,3%, або на 11,9 млрд грн.