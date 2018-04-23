С начала года бизнесу выплатили 2,7 млрд гривен налогового долга

“ГФС сокращает долги перед бизнесом. Так, с 16 млрд грн долг сократился до 13,3 млрд грн. При этом, за весь 2017 год возвращено около 2,3 млрд грн”, - сказал Продан.

Как уточнил он, в бюджете на эти расходы средства не заложены. Долг выплачивается за счет увеличения объема поступлений.

Продан также подчеркнул, что в ГФС полностью отказались от практики уплаты налогов “наперед”.

В целом, по словам главы ГФС, в первом квартале 2018 года ГФС перечислила в общий фонд бюджета 201 млрд грн. Это более чем на 16 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Напомним, на протяжении января-марта Государственной фискальной службой обеспечено поступление в Государственный бюджет более 81 млрд грн таможенных платежей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 17,3%, или на 11,9 млрд грн.